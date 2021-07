Visites guidées de la Bibliothèque Grands Moulins – Université de Paris Bibliothèque Grands Moulins – Université de Paris, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Paris.

Bibliothèque Grands Moulins – Université de Paris, le samedi 18 septembre à 11:00

La Bibliothèque Grands Moulins, un témoignage puissant de l’architecture industrielle du début du XXe siècle ———————————————————————————————————— Les anciens Grands Moulins de Paris, construits entre 1917 et 1921 par **Georges Wybo**, ont poursuivi leur activité de meunerie jusqu’en 1996. Après leur réhabilitation et leur transformation en bâtiment universitaire par le cabinet de Rudy Ricciotti entre 2004 et 2006, les Grands Moulins demeurent, dans leur enveloppe extérieure, un témoignage puissant de l’architecture industrielle du début du XXe siècle. Aujourd’hui, la [Bibliothèque Grands Moulins](https://u-paris.fr/bibliotheques/bu-grands-moulins/), spécialisée en sciences, arts, lettres, humanités et sciences sociales, est partie intégrante du réseau des bibliothèques universitaires (18) dépendant de [Université de Paris](https://u-paris.fr/). ### Visites commentées par le personnel A l’occasion des **Journées européennes du patrimoine**, venez découvrir la bibliothèque Grands-Moulins et son histoire par le biais de visites commentées par le personnel. * **« Des Grands Moulins à la bibliothèque universitaire »** Un parcours sur le site des Grands Moulins, à l’extérieur puis à l’intérieur de la bibliothèque. Historique du site industriel des Grands Moulins de Paris. Durée de la visite : de 1h à 1H30 selon les médiateurs Départs à : **11h, 12H, 13h, 14h puis toutes les demi-heures jusqu’à 17h30 (dernière visite)** **Réservation recommandée** via ce lien ci-dessous [[https://www.eventbrite.fr/e/billets-journees-europeennes-du-patrimoine-162555284231](https://www.eventbrite.fr/e/billets-journees-europeennes-du-patrimoine-162555284231)](https://www.eventbrite.fr/e/billets-journees-europeennes-du-patrimoine-162555284231) * L’**exposition d’encre et de photographies mélées** de Taline Elmayan et Erik Van Cayseele sera installée dans le hall de la bibliothèque.

Entrée libre, réservation conseillée

Bibliothèque Grands Moulins – Université de Paris 5 rue Thomas Mann 75013 Paris Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T17:30:00