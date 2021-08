Gourdon Gourdon Alpes-Maritimes, Gourdon Visites guidées de Gourdon Gourdon Gourdon Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Visites guidées de Gourdon Gourdon, 18 septembre 2021

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Gourdon

Considéré comme le balcon de la Côte d’Azur, le village est suspendu au sommet d’un à-pic vertigineux à 760m d’altitude. Ce « Plus Beau village de France » offre un panorama exceptionnel depuis Nice au massif de l’Estérel, sur 80km du littoral méditerranéen.

Sur inscription obligatoire

Découvrez l'histoire du village de Gourdon lors d'une visite guidée gratuite! Gourdon 1 place victoria 06620 Gourdon

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00

Alpes-Maritimes, Gourdon Adresse 1 place victoria 06620 Gourdon