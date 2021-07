Fresnay-sur-Sarthe Fresnay-sur-Sarthe Fresnay-sur-Sarthe, Sarthe VISITES GUIDÉES DE FRESNAY Fresnay-sur-Sarthe Fresnay-sur-Sarthe Catégories d’évènement: Fresnay-sur-Sarthe

Fresnay-sur-Sarthe Sarthe Tous les jeudis du 8 juillet au 19 août, venez découvrir Fresnay-sur-Sarthe, ses ruelles, son patrimoine. Passage à l’Église Notre-Dame, à la Cave du Lion, à la tannerie et au jardin des remparts.

Départ 14h30 devant l’église (Place de la République).

Inscription conseillée car places limitées auprès de l’Office de Tourisme des Alpes Mancelles au 02 43 33 28 04. Gratuit. Découvrez la Petite Cité de Caractère de Fresnay-sur-Sarthe ! ot.alpes-mancelles@wanadoo.fr +33 2 43 33 28 04 Tous les jeudis du 8 juillet au 19 août, venez découvrir Fresnay-sur-Sarthe, ses ruelles, son patrimoine. Passage à l’Église Notre-Dame, à la Cave du Lion, à la tannerie et au jardin des remparts.

