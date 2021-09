Visites guidées de Bazouges-la-Pérouse Bazouges-la-Pérouse, 18 septembre 2021, Bazouges-la-Pérouse.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Bazouges-la-Pérouse

Votre visite sera agrémentée de nombreuses anecdotes historiques et de découvertes architecturales sur les nombreux sites d’intérêts dans le bourg, qu’ils soient connus ou plus confidentiels : les façades de la place de l’hôtel de ville et de la rue de l’église, entre granit et pans de bois, l’intrigante église Saint-Pierre-et-Saint-Paul et son vitrail classé…

Réservation obligatoire à l’office de tourisme Couesnon Marches de Bretagne à Bazouges-la-Pérouse.

Partez à la rencontre de la Petite Cité de Caractère de Bazouges-la-Pérouse et de son patrimoine, accompagné par Maud, guide conférencière.

Bazouges-la-Pérouse 2 place de l’hôtel de ville 35560 Bazouges-la-Pérouse Bazouges-la-Pérouse L’Etang Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T11:15:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:15:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T11:15:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:15:00