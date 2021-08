Visites guidées d’architecture de la dalle du Front de Seine Beaugrenelle Quartier – Dalle Beaugrenelle, 18 septembre 2021, Paris.

Visites guidées d’architecture de la dalle du Front de Seine Beaugrenelle

Quartier – Dalle Beaugrenelle, le samedi 18 septembre à 11:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le samedi 18 septembre 2021, des visites guidées et commentées par Christine Hoarau-Beauval vous sont proposées pour découvrir la dalle du Front de Seine Beaugrenelle. Emblème de l’architecture des années 1970, la dalle de Beaugrenelle offre un paysage unique : 20 tours de grande hauteur aux « tailles de guêpe » érigées sur un vaste espace 100% piéton de 5 hectares et des jardins Labellisés EcoJardin depuis 2016. Découvrez cette ville dans la ville pour mieux comprendre l’architecture expérimentale et exceptionnelle de ce quartier au coeur du 15ème arrondissement. *** Programme *** 11h – Départ de la 1ère visite guidée (1h) 14h30 – Départ de la 2ème visite guidée (1h) 16h – Départ pour la dernière visite guidée de la journée (1h) Après votre visite, profitez des animations, ateliers, stand de rafraichissement et ambiance musicale de Beaugrenelle en fête 2021. De quoi passer un moment festif et convivial ! *** Lieu du rendez-vous *** Place centrale au niveau de la dalle du Front de Seine Beaugrenelle *** Inscription *** Réservez votre visite en envoyant un mail à [communication@pariseine.fr](mailto:communication@pariseine.fr) Visite gratuite limitée à 20 participants par visite Tout public

Visite en extérieur gratuite sur inscription / limitée à 20 participants par visite

Inscrivez-vous aux balades urbaines de la dalle de Beaugrenelle pour mieux comprendre l’architecture expérimentale et exceptionnelle de ce quartier au coeur du 15ème arrondissement.

Quartier – Dalle Beaugrenelle 60-70 rue Emeriau 75015 Paris Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T18:00:00