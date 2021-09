VISITES GUIDEES DANS L’OLIVERAIE Combaillaux, 7 septembre 2021, Combaillaux.

VISITES GUIDEES DANS L’OLIVERAIE 2021-09-07 15:30:00 – 2021-09-07 17:00:00

Combaillaux Hérault Combaillaux

DOMAINE DE L’OULIVIE

Nos visites guidées vous feront voyager sur le chemin “L’Or de mon Grand-père”.

Notre visite : Le Chemin de L’Or de mon Grand-père

Le rendez-vous avec votre guide est donné devant la boutique du Domaine de l’Oulivie à côté de notre tracteur 1957.

Après les présentations, une lecture de paysage avec la vue sur le Pic Saint Loup et L’Hortus permet de commencer le parcours d’une durée d’une heure, organisé en 5 étapes :

L’Histoire du Domaine familial

En pénétrant dans le petit musée, vous découvrez notre moulin du XVIIIe siècle et la frise chronologique qui raconte l’histoire du Domaine de L’Oulivie.

A l’ombre des oliviers

Dans les jardins en permaculture, votre guide vous parlera de la terre, de la faune et de la flore du Domaine.

La culture de l’olivier

Les variétés d’olive présentent sur le Domaine, le rythme des travaux agricoles, l’importance de la taille et le temps des récoltes sont abordés, tout en cheminant dans l’oliveraie.

La transformation

Au Domaine, tout est fabriqué sur place. L’élaboration des huiles, la préparation des olives de table sont expliquées dans le moulin.

Dégustez nos produits

C’est le moment tant attendu de la découverte gustative des huiles d’olive.

Votre guide vous donnera des conseils d’utilisation et des recettes qui sublimeront nos produits.

En septembre, nos visites auront lieu les mardis, mercredis et vendredis.

Horaires : 10h30 et 15h30.

Visites réalisées par les membres de notre équipe et durent environ une heure.

N’hésitez pas à regarder les vidéos de présentation de notre équipe pour faire connaissance avec nos guides !

Tarifs : 5 € / personne et 4 € / enfant de moins de 10 ans (gratuit pour les moins de 6 ans)

SUR RÉSERVATION AU 04 67 67 07 80

Visites Guidées du Domaine de l’Oulivie, un domaine oléicole familial. Venez partager notre passion pour cet arbre emblématique.

Voyagez sur le chemin de “L’Or de mon Grand-père”…

Tarifs : 5€/pers – 4€/enfant

Horaires : 10h30 et 15h30 les mardi, mercredi, vendredi

Durée : 1h – 1h30

RÉSERVATION : 04 67 67 07 80

+33 4 67 67 07 80

dernière mise à jour : 2021-09-03 par OT DU GRAND PIC ST LOUP