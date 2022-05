Visites guidées contées et musicales au Château-Abbaye de Cassan Château Abbaye de Cassan Roujan Roujan Catégories d’évènement: Hérault

Château Abbaye de Cassan Roujan, le mardi 26 juillet à 18:00

### **Découvrir l’Histoire d’un prieuré d’exception en contes et en musique** _Partir à la découverte du Patrimoine du Pays Haut Languedoc et Vignobles._ Le pays, labellisé Pays d’Art et d’Histoire depuis 2016, porte de nombreuses activités patrimoniales sur son territoire dont la visite guidée contée et musicale du Cha^teau-Abbaye de Cassan dans son programme « **Le temps du patrimoine »**. Rendez vous avec **Ronan Jahény**, guide conférencier, **Virginie Lagarde** conteuse, et **Marie-Paule Chabrol** altiste; ce trio vous entraînera dans une visite enrichie de sens de notes et d’histoires.

Entrée libre, places limitées – réservation conseillée

Une visite guidée enrichie de sens de notes et de contes ! Château Abbaye de Cassan Roujan sur D13, 34320 ROUJAN Roujan Hérault

2022-07-26T18:00:00 2022-07-26T19:30:00

