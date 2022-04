VISITES GUIDEES “CONAN DOYLE” Condette Condette Catégorie d’évènement: Condette

2022-04-23 – 2022-04-23

1 rue de la Source Condette Pas-de-Calais Condette Partez à la rencontre d’un des auteurs les plus célèbre de l’époque victorienne à travers cette visite guidée familiale. De Sherlock Holmes au Monde perdu, de nombreuses découvertes vous attendent.

+33 3 21 21 73 65 http://www.chateau-hardelot.fr/ Partez à la rencontre d'un des auteurs les plus célèbre de l'époque victorienne à travers cette visite guidée familiale. De Sherlock Holmes au Monde perdu, de nombreuses découvertes vous attendent.

Tarif : 5€00

Horaires : 11H00

Sur réservation

Durée : 1h

