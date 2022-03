Visites guidées commentées d’INRAE Jardin Thuret Jardin botanique de la Villa Thuret Antibes Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Antibes

Visites guidées commentées d’INRAE Jardin Thuret Jardin botanique de la Villa Thuret, 5 juin 2022, Antibes. Visites guidées commentées d’INRAE Jardin Thuret

le dimanche 5 juin à Jardin botanique de la Villa Thuret

Des botanistes vous guideront à travers les allées et massifs du jardin. 6 visites guidées seront organisées au cours de la journée (3 le matin, 3 l’après-midi).

Entrée libre

Visites commentées d’INRAE Jardin Thuret Jardin botanique de la Villa Thuret 90, chemin Raymond 06160 Cap d’Antibes Antibes Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T10:30:00;2022-06-05T10:30:00 2022-06-05T11:00:00;2022-06-05T11:00:00 2022-06-05T11:30:00;2022-06-05T11:30:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T12:00:00 2022-06-05T12:30:00;2022-06-05T12:30:00 2022-06-05T13:00:00;2022-06-05T13:00:00 2022-06-05T13:30:00;2022-06-05T13:30:00 2022-06-05T14:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T14:30:00;2022-06-05T14:30:00 2022-06-05T15:00:00;2022-06-05T15:00:00 2022-06-05T15:30:00;2022-06-05T15:30:00 2022-06-05T16:00:00;2022-06-05T16:00:00 2022-06-05T16:30:00;2022-06-05T16:30:00 2022-06-05T17:00:00;2022-06-05T17:00:00 2022-06-05T17:30:00;2022-06-05T17:30:00 2022-06-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Antibes Autres Lieu Jardin botanique de la Villa Thuret Adresse 90, chemin Raymond 06160 Cap d'Antibes Ville Antibes lieuville Jardin botanique de la Villa Thuret Antibes Departement Alpes-Maritimes

Jardin botanique de la Villa Thuret Antibes Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/antibes/

Visites guidées commentées d’INRAE Jardin Thuret Jardin botanique de la Villa Thuret 2022-06-05 was last modified: by Visites guidées commentées d’INRAE Jardin Thuret Jardin botanique de la Villa Thuret Jardin botanique de la Villa Thuret 5 juin 2022 Antibes Jardin botanique de la villa Thuret Antibes

Antibes Alpes-Maritimes