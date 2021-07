Volvic Musée Marcel Sahut Puy-de-Dôme, Volvic VISITES GUIDÉES : CHABROL DE VOLVIC Musée Marcel Sahut Volvic Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Elle s’attache à mettre en lumière la personnalité de Chabrol de Volvic (1773-1843), préfet de la Seine et député du Puy-de-Dôme qui a diffusé l’exploitation de la pierre de Volvic. Enfin, elle montre le développement des champs artistiques à travers les techniques de gravure et d’émaillage.

sur inscription

Cette exposition temporaire présente l’histoire de l’enseignement technique et artistique de l’école d’architecture de Volvic. Musée Marcel Sahut 2 rue des Écoles, 63530 Volvic, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Volvic Puy-de-Dôme

