Visites guidées Centre d’interprétation de la Commanderie d’Arville Couëtron-au-Perche Catégories d’évènement: Couëtron-au-Perche

Loir-et-Cher

Visites guidées Centre d’interprétation de la Commanderie d’Arville, 14 mai 2022, Couëtron-au-Perche. Visites guidées

le samedi 14 mai à Centre d’interprétation de la Commanderie d’Arville Dans la limite des places disponibles : 15 pers. / visite – Réservation en ligne conseillée

Suivez nos médiateurs et découvrez l’histoire saisissante des Templiers et des croisades à travers huit salles scénographiées. Une installation lumineuse est aménagée pour accompagner la découverte. Centre d’interprétation de la Commanderie d’Arville 1, allée de la Commanderie – Arville 41170 Couëtron-au-Perche Couëtron-au-Perche Arville Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:30:00 2022-05-14T19:15:00;2022-05-14T19:30:00 2022-05-14T20:15:00;2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T21:15:00

Détails Catégories d’évènement: Couëtron-au-Perche, Loir-et-Cher Autres Lieu Centre d'interprétation de la Commanderie d'Arville Adresse 1, allée de la Commanderie - Arville 41170 Couëtron-au-Perche Ville Couëtron-au-Perche lieuville Centre d'interprétation de la Commanderie d'Arville Couëtron-au-Perche Departement Loir-et-Cher

Centre d'interprétation de la Commanderie d'Arville Couëtron-au-Perche Loir-et-Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/couetron-au-perche/

Visites guidées Centre d’interprétation de la Commanderie d’Arville 2022-05-14 was last modified: by Visites guidées Centre d’interprétation de la Commanderie d’Arville Centre d'interprétation de la Commanderie d'Arville 14 mai 2022 Centre d'interprétation de la Commanderie d'Arville Couëtron-au-Perche Couëtron-au-Perche

Couëtron-au-Perche Loir-et-Cher