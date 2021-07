Dehlingen Dehlingen 67430, Dehlingen Visites guidées : bilan des fouilles de la villa du Gurtelbach Dehlingen Dehlingen Catégories d’évènement: 67430

Dehlingen

Visites guidées : bilan des fouilles de la villa du Gurtelbach Dehlingen, 13 août 2021-13 août 2021, Dehlingen. Visites guidées : bilan des fouilles de la villa du Gurtelbach 2021-08-13 – 2021-08-13

Dehlingen 67430 Venez découvrir les derniers résultats de la fouille lors d’une visite guidée par les jeunes fouilleurs. Les objets découverts cet été seront exposés et un pot de l’amitié sera offert. RDV à la villa.

Gratuit Venez découvrir les derniers résultats de la fouille lors d’une visite guidée par les jeunes fouilleurs. Les objets découverts cet été seront exposés et un pot de l’amitié sera offert. RDV à la villa.

Gratuit dernière mise à jour : 2021-06-15 par

Détails Catégories d’évènement: 67430, Dehlingen Étiquettes évènement : Autres Lieu Dehlingen Adresse Ville Dehlingen lieuville 48.98749#7.20028