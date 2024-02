Visites guidées Avril Maison de l’Eau et de la Méditerranée Le Boulou, mardi 9 avril 2024.

Visites guidées Avril Devenez de vrais spécialistes de l’Eau en vous laissant guider par une animatrice au sein de la MEM à la découverte de cette ressource 9 – 18 avril Maison de l’Eau et de la Méditerranée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-09T14:30:00+02:00 – 2024-04-09T16:00:00+02:00

Fin : 2024-04-18T14:30:00+02:00 – 2024-04-18T16:00:00+02:00

Devenez de vrais spécialistes de l’Eau en vous laissant guider par une animatrice au sein de la MEM à la découverte de cette ressource.

5 séquences pour aborder l’eau à différentes échelles : planétaire, méditerranée, locale, thermalisme… Riche de supports interactifs, vous pourrez par exemple calculer votre poids en eau, manipuler un globe afin de prendre conscience des inégalités en lien avec l’eau dans le monde, découvrir la naissance de la Méditerranée et la riche biodiversité que l’on peut retrouver…

À la fin de cette visite l’eau n’aura plus de secrets pour vous et vous deviendrez vous aussi de vrais acteurs de sensibilisation à l’Or bleu.

Maison de l’Eau et de la Méditerranée 4 rue Arago 66160 Boulou Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0468875010 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@mem-leboulou.fr »}]

visite guidée musée