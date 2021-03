Visites guidées aux falaises du Mont Canisy, 22 juin 2021-22 juin 2021, Blonville-sur-Mer.

Visites guidées aux falaises du Mont Canisy 2021-06-22 17:00:00 – 2021-06-22 18:00:00

Blonville-sur-Mer Calvados Blonville-sur-Mer

« Dans le cadre de la création d’une future Réserve naturelle Nationale sur des espaces côtiers jurassiques du Calvados, le Paléospace de Villers-sur mer vous propose une découverte des principaux sites géologiques et paléontologiques remarquables. Le gisement géologique du Mont Canisy montre des dépôts marins riches en fossiles et plus particulièrement celui d’un récif corallien, soulignant le climat tropical qui régnait au Jurassique en Normandie. »

http://paleospace-villers.fr/Agenda

