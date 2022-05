Visites guidées aux étages de la Maison de Mauriac Saint-Maixant, 11 juin 2022, Saint-Maixant.

Visites guidées aux étages de la Maison de Mauriac Centre François Mauriac de Malagar 17 route de Malagar Saint-Maixant

2022-06-11 – 2022-06-11 Centre François Mauriac de Malagar 17 route de Malagar

Saint-Maixant Gironde Saint-Maixant

12 12 EUR « Aller plus haut » et découvrir l’étage de la propriété de François Mauriac (une ouverture inédite rendue possible après les travaux de restauration). Une visite toujours baignée de littérature et accompagnée par nos guides, dans l’intimité d’une demeure devenue décor de romans.

Ces visites auront lieu à 11h30 – 14h – 16h (+ une visite supplémentaire à 9h30 d’avril à septembre).

Durée : 1h30.

Sur réservation.

+33 5 57 98 17 17

Centre François Mauriac de Malagar

Centre François Mauriac de Malagar 17 route de Malagar Saint-Maixant

