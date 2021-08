Saint-Hilaire Saint-Florent CAVES LANGLOIS CHÂTEAU Maine-et-Loire, Saint-Hilaire-Saint-Florent Visites guidées aux Caves Langlois-Chateau CAVES LANGLOIS CHÂTEAU Saint-Hilaire Saint-Florent Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

L’école du vin organise une initiation à l’œnologie samedi et dimanche à 10h. Réservation obligatoire à [visite@langlois-chateau.fr](mailto:visite@langlois-chateau.fr)

Tarif : 5€

Les visites guidées mettront l’accent sur la géographie et l’histoire du site qui offre un panorama remarquable sur les vignes de la maison et sur la ville de Saumur . CAVES LANGLOIS CHÂTEAU 3, rue Léopold Palustre Saint-Hilaire Saint-Florent Saint-Hilaire-Saint-Florent Maine-et-Loire

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

