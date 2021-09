Visites guidées aux Archives municipales Médiathèque, 18 septembre 2021, Castres.

Visites guidées aux Archives municipales

le samedi 18 septembre à Médiathèque

Les Archives municipales de Castres abritent des documents collectés en raison de leur intérêt pour la connaissance du territoire et de ses habitants : registres des délibérations, registres paroissiaux et d’état-civil, plans, photographies, cartes postales et affiches. Les pièces les plus anciennes remontent à la fin du XIIIe siècle.

Nombre limité de places (15 personnes par visite), toutes les mesures sanitaires nécessaires seront mises en place selon les recommandations en vigueur., programme sous réserve d’évolution

En complément de l’exposition, ces visites vous permettront d’avoir plus d’explications sur les documents présentés et de comprendre les différentes missions d’un archiviste.

Médiathèque 2 avenue du Sidobre, 81100 Castres Castres La Laugerie Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00