Visites guidées au musée du quai Branly Le Temps des Cerises, 4 décembre 2021, Issy-les-Moulineaux.

Visites guidées au musée du quai Branly

Le Temps des Cerises, le samedi 4 décembre à 13:30

Partez à la découverte des riches collections de ce musée, et plongez au coeur des arts et civilisations d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques. • Visite guidée « De la tête au pied » (3-5 ans) • Visites guidées de l’exposition Ultime Combat, arts martiaux d’Asie (6-12 ans et Ados-Adultes) Durée : 1h, puis visite libre

Sur réservation.

1 viite pour les 3-5 ans (enfant accompagné) et 1 visite pour les 6-12 ans et Ados-adultes). Rendez-vous à 13h30 pour un départ du Temps des Cerises.

Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T13:30:00 2021-12-04T16:30:00