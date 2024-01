Visites guidées au Musée de Montmartre Musée de Montmartre Paris, lundi 1 janvier 2024.

Du lundi 01 janvier 2024 au mercredi 01 janvier 2025 :

.Tout public. payant

Toute l’année, le Musée de Montmartre propose des visites de ses collections permanentes et de ses expositions temporaires. À travers les différents parcours de visites, vous découvrirez la riche histoire de Montmartre, l’effervescence artistique de ses peintres, et vous profiterez d’un espace extérieur unique, dans les jardins du Musée.

Pour la saison 2024, le Musée propose trois types de

visites :

Les visites guidées en famille

Vous souhaitez passer un agréable moment de culture en

famille ? Chaque premier dimanche du mois, nos guides conférenciers vous accompagnent

dans un parcours de visite adapté aux plus jeunes. Grâce à des explications d’œuvres

et des anecdotes, la médiation a été conçue pour aider les enfants à se

questionner sur l’histoire de l’art. Les visites sont accessibles pour les

enfants âgés de 5 à 12 ans, accompagnés d’au moins un de leurs parents.

Les visites guidées des collections permanentes

Vous souhaitez en savoir plus sur les particularités de l’histoire

de Montmartre et de son folklore si singulier ? En déambulant dans les

fonds permanents du Musée accompagné d’un guide, vous découvrirez des

peintures, des affiches de cabarets & dessins de presse qui retracent cette

histoire. Le tout dans une ambiance unique, puisque les collections sont

abritées dans l’une des plus anciennes maisons de la Butte montmartroise, où se

cache également l’atelier de Suzanne Valadon. Ces visites ont lieu les dimanches à 11h.

Les visites guidées de l’exposition « Théophile-Alexandre

Steinlen : l’exposition du centenaire »

Vous êtes curieux et souhaitez enrichir votre visite par les

explications de nos guides conférenciers ? Actuellement, l’exposition en

cours vous permet de découvrir l’histoire et l’engagement d’un artiste prolifique,

Théophile-Alexandre Steinlen. Ce peintre emblématique de Montmartre n’a cessé,

de son vivant, de porter des idées de justice et de liberté et d’utiliser l’art

pour faire valoir les revendications sociales de son temps. L’exposition se

terminant le 11 février 2024, ce sont les derniers jours pour profiter d’une

visite guidée ! Ces visites ont lieu tous les samedis à 11h.

Musée de Montmartre 12 rue Cortot 75018 Paris

Contact : https://museedemontmartre.tickeasy.com/fr-FR/accueil +33149258939 infos@museedemontmartre.fr https://www.facebook.com/MuseeMontmartre/ https://www.facebook.com/MuseeMontmartre/ https://museedemontmartre.tickeasy.com/fr-FR/accueil

© André Ferreira Photo d’une visite guidée de l’exposition « Théophile-Alexandre Steinlen : l’exposition du centenaire », au Musée de Montmartre