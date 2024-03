Visites guidées au Musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie Musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie Paris, samedi 18 mai 2024.

Visites guidées au Musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie Un maillot de bain au musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie ? Samedi 18 mai, 20h00, 21h00, 22h00 Musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie Entrée gratuite et libre

Un maillot de bain au musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie ?

Voilà une drôle d’idée et pourtant c’est bien le cas dans le cadre de sa nouvelle exposition « Sports et distinctions honorifiques – Plus vite, plus haut, plus fort – ensemble ».

Consacrée à la reconnaissance progressive accordée aux sportifs depuis la fin du XIXème, elle met en lumière les destins de plusieurs athlètes. Alain Bernard, Thibaut Valette ou Ludivine Loiseau notamment, ont prêté leurs décorations et un objet personnel dressant ainsi le portrait de leur carrière.

De 20h à 23h, des médiateurs seront présents pour vous faire visiter en continu l’exposition.

Dernière entrée 23h30

Le musée de la Légion d'honneur et des ordres de chevalerie est l'un des rares musées au monde spécialisé dans le domaine des décorations françaises et étrangères. Il invite à un voyage insolite dans le temps, depuis les ordres du Moyen Age à la Légion d'honneur et l'ordre national du Mérite ; et dans l'espace, grâce à une collection exceptionnelle de décorations du monde entier.

©Grande chancellerie de la Légion d’honneur – Léo Grunstein