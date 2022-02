Visites guidées au jardin pédagogique Jardin pédagogique Grenoble Alpes Métropole, 4 juin 2022, Meylan.

le samedi 4 juin à Jardin pédagogique Grenoble Alpes Métropole

Le jardin pédagogique ouvre ses portes exceptionnellement afin de faire découvrir au plus grand nombre les secrets du jardin. Les animateurs vous embarquent pour vous dispenser conseils et décryptage du jardinage écologique. Vous pourrez y découvrir différents thèmes comme le jardinage, la biodiversité et l’agroécologie. Ils vous expliqueront comment ils s’adaptent pour répondre aux défis du changement climatique, entre production et préservation des ressources ! Autour de la découverte de la faune et la flore vous pourrez passer un agréable moment naturel. Situé juste à côté d’un des espaces naturels métropolitains, qu’est le parc de l’Ile d’Amour, grands et petits pourront découvrir ce jardin particulier.

Sans inscriptions, rendez-vous sur place aux horaires définis

L’équipe du jardin pédagogique est heureuse de vous acceuillir. Lors de ces visites venez découvrir ce jardin qui transforme ces pratiques pour faire face aux changements climatiques.

Jardin pédagogique Grenoble Alpes Métropole 19 chemin de l’ile d’amour, 38240 meylan Meylan Isère



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T09:30:00 2022-06-04T11:00:00;2022-06-04T11:00:00 2022-06-04T12:30:00;2022-06-04T13:00:00 2022-06-04T14:30:00;2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T16:30:00