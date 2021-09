Saint-Beauzire Château de Lespinasse Haute-Loire, Saint-Beauzire Visites guidées au Château de Lespinasse (Saint-Beauzire) Château de Lespinasse Saint-Beauzire Catégories d’évènement: Haute-Loire

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Lespinasse

Château édifié au XII à l’emplacement d’une villa gallo-romaine dénommée Spinatia signifiant les pins et qui a donné son nom au château. Appartient à la Route des Châteaux d’Auvergne. Membre de la Demeure Historique.

6€

Monument privé inscrit à l’Inventaire des Monuments Historiques, daté des XIIe, XIVe et XVe. Il s’agit d’une possession des Dauphins d’Auvergne. Château de Lespinasse 43100 Saint-Beauzire Saint-Beauzire Haute-Loire

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:30:00

