Les Archives départementales de la Lozère proposent des visites guidées du bâtiment des Archives et de l’exposition “Les semelles de vent”. « Lozère, une histoire des migrations du Moyen Âge aux années 1980 ». L’occasion d’échanger avec les archivistes du département et de comprendre le travail réalisé au quotidien, pour collecter, préserver et restituer ce patrimoine. À travers des panneaux thématiques et des témoignages, cette exposition retrace l’histoire des migrations dans le département. Un espace numérique permet de découvrir 20 parcours de vie exceptionnels de Lozériens exilés ou d’étrangers venus vivre en Lozère. Départ des visites guidées du bâtiment et de l’exposition samedi à 13h30 et 16h30, et dimanche à 13h30, 15h et 16h30.

