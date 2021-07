Anse Anse Anse, Rhône Visites guidées : Anse gallo-romain et médiéval Anse Anse Catégories d’évènement: Anse

Visites guidées : Anse gallo-romain et médiéval 2021-07-04 15:00:00 – 2021-07-04 16:15:00 RDV devant le château Place du 8 mai 1945

Anse Rhône Visite des remparts romains (les tours, le trou du Chien et le trou du Chat), de la chapelle Saint Cyprien (fresques), des ruelles médiévales avec les habitations du XV-XVIIIème siècles, les vestiges du rempart médiéval. jean-noel.berlioux@laposte.net +33 6 83 05 35 85 http://acp-anse.monsite-orange.fr/ dernière mise à jour : 2021-05-15 par

Lieu Anse Adresse RDV devant le château Place du 8 mai 1945 Ville Anse