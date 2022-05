Visites guidées “anecdotes insolites” Musée des Beaux-Arts de Nancy, 14 mai 2022 23:00, Nancy.

Nuit des musées Visites guidées “anecdotes insolites” Musée des Beaux-Arts de Nancy Samedi 14 mai, 20h00, 21h00, 22h00, 23h00 entrée libre, sans réservation, nombre de places limités

Vous pensiez tout savoir sur elles, connaître leurs secrets les plus intimes, et pourtant … les œuvres du musée vous réservent leurs plus belles surprises !

Le musée des beaux-arts jouit d’une situation tout à fait privilégiée à Nancy. Situé entre ville vieille et ville neuve, ouvert sur la place Stanislas, il est le plus ancien musée de la ville et témoigne dans ses murs de l’architecture et de l’évolution urbaine de Nancy.

Depuis sa création en 1793, le musée n’a cessé de s’enrichir. Il propose aujourd’hui un parcours au cœur des courants artistiques du XIVe siècle à nos jours, tant en peinture qu’en sculpture et en arts graphiques, et abrite une remarquable collection de verreries Daum ainsi qu’un florilège d’œuvres de Jean Prouvé.

le musée est ouvert tous les jours de 10h à 18h, sauf le mardi. Il est fermé les 1er janvier, 1er mai, 14 juillet, 1er novembre et 25 décembre

the museum is open every day from 10am to 6pm, except on Tuesdays. It is closed on 1 January, 1 May, 14 July, 1 November and 25 December free admission, without reservation, limited number of places Saturday 14 May, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00

The Museum of Fine Arts enjoys a privileged location in Nancy. Located between old town and new town, open on the Place Stanislas, it is the oldest museum of the city and testifies in its walls of the architecture and urban evolution of Nancy. Since its creation in 1793, the museum has continued to grow. Today it offers a journey through the heart of artistic trends from the 14th century to the present day, in painting, sculpture and graphic arts, and houses a remarkable collection of Daum glassware as well as a collection of works by Jean Prouvé.

entrada libre, sin reserva, número de plazas limitadas Sábado 14 mayo, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00

3 place Stanislas, 54000 Nancy, France 54000 Nancy Grand Est