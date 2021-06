Visites guidées : Albert Robida, l’explorateur du temps Compiègne, 23 juin 2021-23 juin 2021, Compiègne.

Compiègne Oise

Visites guidées autour de l’exposition Albert Robida, l’explorateur du tempsAnimation gratuite mais entrée payante (3€). Réservation obligatoire par téléphone.

Compiégnois d’origine, Albert Robida nous a légué une œuvre riche et plurielle. Illustrateur, auteur, caricaturiste et peintre prolifique, son talent multiple et son œuvre gigantesque témoignent d’un esprit curieux, ouvert et passionné.

Véritable maître du temps, il jongle dans son œuvre avec différentes époques historiques. Ses illustrations et ses ouvrages traversent les siècles : ils racontent et figurent l’histoire antique et médiévale, analysent et critiquent les temps modernes et s’aventurent dans les chemins inconnus du temps futur.

+33 3 44 20 26 04 https://www.musees-compiegne.fr/exposition/albert-robida-lexplorateur-du-temps/

Dessin Albert Robida/ Laurent Antoine – Design graphique Filigraph