Encore mieux que les visites organisées lors de vos voyages touristiques, une visite de l’exposition « Prendre la tangente » ! Nous vous proposons de participer à une visite guidée pour déceler les secrets de l’exposition : une manière ludique et conviviale de découvrir les artistes de Prendre la tangente à travers une scénographie qui vous fait prendre train, avion, bateau… en un seul et même voyage. Des visites réservées aux familles et des visites pour les tout-petits (2–5 ans) sont également disponibles MAIF Social Club 37 rue de Turenne 75003 Paris Contact : https://programmation.maifsocialclub.fr 0144925090 maifsocialclub-paris@maif.fr https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/visites-adultes-de-lexposition-prendre-la-tangente/

