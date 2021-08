Schirmeck Schirmeck Bas-Rhin, Schirmeck Visites guidées à l’ancien camp de Schirmeck-Vorbrück Schirmeck Schirmeck Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Visites guidées à l'ancien camp de Schirmeck-Vorbrück

Schirmeck Bas-Rhin EUR Parcours thématique organisé atour de l’ancien camp de Schirmeck-Vorbrück avec trois temps forts :

– 45 min sur l’exposition permanente pour situer le contexte historique

– 30 min de présentation d’objets en provenance du camp

– 2h30 de marche + visite autour des lieux importants de cette période dans la ville de Schirmeck, comprenant la visite du site de l'ancien camp de Schirmeck-Vorbrück

