Saint-Saturnin-du-Bois Villa gallo-romaine Charente-Maritime, Saint-Saturnin-du-Bois Visites guidées à la villa gallo-romaine ! Villa gallo-romaine Saint-Saturnin-du-Bois Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Saint-Saturnin-du-Bois

Visites guidées à la villa gallo-romaine ! Villa gallo-romaine, 18 septembre 2021, Saint-Saturnin-du-Bois. Visites guidées à la villa gallo-romaine !

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Villa gallo-romaine

### Visites guidées gratuites à la villa gallo-romaine à Saint Saturnin du Bois à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Profitez de visites guidées gratuites à la villa gallo-romaine avec les médiatrices du site ! À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les médiatrices de la villa gallo-romaine à Saint Saturnin du Bois vous proposent trois visites guidées du site pour petits et grands ! Vous découvrirez le site sous ses aspects historiques et patrimoniaux et en apprendrez plus sur les découvertes archéologiques de la villa. [Une petite présentation de la villa par ici](https://mediolanum-santonum.fr/villa-st-saturnin-du-bois.html)

Entrée : Gratuite. Durée : 1h environ. Masque et pass sanitaire obligatoires.

Visites guidées gratuites à la villa gallo-romaine à Saint Saturnin du Bois à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Villa gallo-romaine 25 bis, rue des tilleuls 17700 Saint-Saturnin-du-Bois Saint-Saturnin-du-Bois Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:30:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-19T11:30:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Saint-Saturnin-du-Bois Autres Lieu Villa gallo-romaine Adresse 25 bis, rue des tilleuls 17700 Saint-Saturnin-du-Bois Ville Saint-Saturnin-du-Bois lieuville Villa gallo-romaine Saint-Saturnin-du-Bois