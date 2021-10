Toulouse Toulouse Haute-Garonne, Toulouse VISITES GUIDEES A LA LANTERNE (AU BAZACLE) Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse Haute-Garonne A la tombée de la nuit, accompagnée par nos médiateurs, découvrez les mystères du site munis d’une lampe de poche. Votre mission : retrouver un mot dissimulé dans les entrailles du Bazacle ! 2 départs de visite simultanés, dans la limite de 15 places disponibles par visite vous sont proposés. N’oubliez de venir déguisés pour garnir vos poches et chapeaux de bonbons ! Inscriptions obligatoires au 05 62 30 16 00. Le Bazacle à la nuit tombée ! +33 5 62 30 16 00 http://www.edf.fr/groupe-edf/agir-en-entreprise-responsable/fondation-et-mecenat-patrimoine-sport/espace-edf-bazacle/expositions-et-evenements A la tombée de la nuit, accompagnée par nos médiateurs, découvrez les mystères du site munis d’une lampe de poche. Votre mission : retrouver un mot dissimulé dans les entrailles du Bazacle ! 2 départs de visite simultanés, dans la limite de 15 places disponibles par visite vous sont proposés. N’oubliez de venir déguisés pour garnir vos poches et chapeaux de bonbons ! Inscriptions obligatoires au 05 62 30 16 00. dernière mise à jour : 2021-10-15 par

