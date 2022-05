Visites guidées à la lampe torche “Sous la Bouche des Fours de Bayel” Musée du cristal – Ecomusée de Bayel Bayel Catégories d’évènement: Aube

Visites guidées à la lampe torche “Sous la Bouche des Fours de Bayel” Musée du cristal – Ecomusée de Bayel, 14 mai 2022 19:00, Bayel. Nuit des musées Visites guidées à la lampe torche “Sous la Bouche des Fours de Bayel” Musée du cristal – Ecomusée de Bayel Samedi 14 mai, 19h00 10€/pers. (gratuit moins de 12 ans) : forfait visite insolite “Sous la Bouche des Fours de Bayel” + démonstration de soufflage de verre”

Visites commentées à la lampe torche “Sous la Bouche des Fours de Bayel”

**”Sous la Bouche des Fours de Bayel”**

C’est en suivant la voie ferrée qui se trouve dans la cour de la cristallerie en se prolongeant sous les fours, que nous vous invitons à découvrir cette facette insolite de la Cité verrière. Des centaines de moules de toutes tailles et d’époques différentes jalonnent ce parcours. Différents éléments viendront compléter cette visite insolite.

Cette visite insolite sera commentée par d’anciens verriers de la Cristallerie et aura lieu à partir de 19H. Sur réservation. La démonstration de soufflage de verre, réalisée par notre maître-verrier et son apprenti, viendra compléter votre soif de savoir ! http://www.bayel-cristal.com 10€/pers. (free under 12 years): unusual visit package “Sous la Bouche des Fours de Bayel” + glass blowing demonstration” Saturday 14 May, 19:00 “Bajo la Boca de los Hornos de Bayel” Siguiendo la vía férrea que se encuentra en el patio de la cristalería prolongándose bajo los hornos, os invitamos a descubrir esta faceta insólita de la Ciudad vidriera. Cientos de mejillones de todos los tamaños y épocas jalonan este recorrido. Varios elementos completarán esta insólita visita. Este insólito recorrido será comentado por antiguos vidrieros de la Cristalería y tendrá lugar a partir de las 19 h. Con reserva previa.

¡La demostración de soplado de vidrio, realizada por nuestro maestro vidriero y su aprendiz, completará su sed de saber! 10€/pers. (gratis menos de 12 años): paquete de visita insólito “Bajo la Boca de los Hornos de Bayel” + demostración de soplado de vidrio” Sábado 14 mayo, 19:00 2 rue Belle Verrière, 10310, Bayel, Aube, Grand Est 10310 Bayel Grand Est

