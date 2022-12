VISITES GUIDÉES À LA BOUGIE Montmirail Montmirail Montmirail Catégories d’évènement: Montmirail

Sarthe Montmirail 8 8 EUR Le Château de Montmirail, vous propose pour les vacances de la Toussaint des visites guidées du château à la bougie.

Visites guidées à 14h30, 15h30, 16h30, 17h30. Réservations obligatoires via le site web.

8€/adulte et 6€/enfant. Profitez de notre salon de thé, dans les anciennes écuries du château !

Produits locaux et faits-maison.

Venez découvrir nos nouveaux jardins à la française et le parc de trois hectares. contact +33 6 89 92 09 38 Place du Chateau Château de Montmirail – Montmirail

