VISITES GUIDÉES À LA BOUGIE Place du Chateau Montmirail, dimanche 3 novembre 2024.

VISITES GUIDÉES À LA BOUGIE Place du Chateau Montmirail Sarthe

A l’occasion des vacances de la Toussaint, venez découvrir le Château à la lueur des bougies. Depuis les salles d’armes voûtées du XVème siècle jusqu’au salon classé du XVIIIème, traversez les époques et découvrez l’histoire des lieux dans l’atmosphère chaleureuse des visites à la bougie.

Profitez de l’automne et de ses belles couleurs pour vous promener dans le parc et les jardins à la françaises. Puis venez vous réchauffer dans le salon de thé autour d’un réconfortant goûter gourmand… Visites guidées à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30.- Réservations sur https://chateaudemontmirail.com/reservation/ .

Place du Chateau Château de Montmirail

Montmirail 72320 Sarthe Pays de la Loire contact@chateaudemontmirail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-03

fin : 2024-11-03



