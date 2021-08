Chalon-sur-Saône Théâtre piccolo Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire Visites guidées à deux voix du Théâtre Piccolo Théâtre piccolo Chalon-sur-Saône Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône

Saône-et-Loire

Visites guidées à deux voix du Théâtre Piccolo

le samedi 18 septembre à Théâtre piccolo

le samedi 18 septembre à Théâtre piccolo

Visites guidées du théâtre Piccolo, avec sa salle “à l’italienne”du XIXème siècle, par un guide conférencier des Villes et Pays d’Art et d’Histoire et un membre de l’équipe de l’Espace des Arts. Dans sa réalisation, ce lieu s’inspire fortement de l’Opéra de Versailles. De ce premier bâtiment ne subsistent que les volumes intérieurs et la façade : le décor intérieur a été entièrement remanié en 1886.

Inscription impérative, du 7 au 17sept à 13h auprès de l’Espace patrimoine (03 85 93 15 98) Respect des protocoles sanitaires en vigueur

Théâtre piccolo 34 rue aux Fèvres, Chalon-sur-Saône, 71100 Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:30:00

