Sully-sur-Loire Loiret – par l’Office de Tourisme du Val de Sully – Par sa position géographique particulière sur la Loire, le Loiret a payé un lourd tribut lors des bombardements de Juin 1940 et de l’été 1944. Toutes les villes-ponts ont été fortement atteintes. Sinistrée à deux reprises, Sully sur Loire est la ville la plus détruite du Loiret. tourisme@valdesully.fr +33 2 38 36 23 70 https://www.tourisme-valdesully.fr/ – par l’Office de Tourisme du Val de Sully – Par sa position géographique particulière sur la Loire, le Loiret a payé un lourd tribut lors des bombardements de Juin 1940 et de l’été 1944. Toutes les villes-ponts ont été fortement atteintes. Sinistrée à deux reprises, Sully sur Loire est la ville la plus détruite du Loiret. Culture et Patrimoine dans le Sullias

