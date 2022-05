Visites guidée “L’Art nouveau dans les moindres détails” Musée de l’école de Nancy, 14 mai 2022 23:00, Nancy.

Nuit des musées Visites guidée “L’Art nouveau dans les moindres détails” Musée de l’école de Nancy Samedi 14 mai, 20h30, 21h30, 22h30, 23h00 entrée libre, sans réservation

Sous la conduite d’un médiateur, plongez au cœur des collections Art nouveau du musée et tentez de retrouver et reconnaître les détails des œuvres !

Le musée de l’École de Nancy, unique par ses collections et son ambiance, est le lieu idéal pour la compréhension et la découverte de la production artistique nancéienne. En 1935, Jean-Baptiste-Eugène Corbin (1867-1952) offre à la ville une collection importante de pièces de l’École de Nancy

http://www.ecole-de-nancy.com

free entrance, without reservation Saturday 14 May, 20:30, 21:30, 22:30, 23:00

The museum of the School of Nancy, unique(only) by its collections and its atmosphere, is the ideal place for understanding and discovery of artistic production from Nancy. In 1935, Jean-Baptiste-Eugène Corbin (1867-1952) offers to the city an important collection of rooms(parts,plays) of the School of Nancy

entrada libre, sin reserva Sábado 14 mayo, 20:30, 21:30, 22:30, 23:00

36-38 rue du Sergent Blandan, 54000 Nancy 54000 Nancy Grand Est