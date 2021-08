Nantes 3 rue Jean-Jacques Rousseau Loire-Atlantique, Nantes Visites guidée de l’appartement du Général Cambronne 3 rue Jean-Jacques Rousseau Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

le dimanche 19 septembre à 3 rue Jean-Jacques Rousseau Nombre de places limité à 30 personnes. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Décor authentique et prestigieux d’un appartement bourgeois et nantais du 18e siècle. 3 rue Jean-Jacques Rousseau 3 rue Jean-Jacques Rousseau Nantes Nantes Centre Ville Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

