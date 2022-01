Visites Guidée au coeur des Alignements de Carnac Carnac, 17 octobre 2021, Carnac.

Visites Guidée au coeur des Alignements de Carnac Carnac

2021-10-17 – 2021-10-17

Carnac Morbihan

6 Visites avec un guide conférencier au cœur des alignements.Des milliers de blocs de pierre, façonnés, transportés et dressés sur le sol carnacois, illustrent de façon spectaculaire le savoir-faire des hommes du Néolithique…Les sépultures, tumulus et dolmens, de la fin de la Préhistoire, jalonnent toujours, 6 000 ans plus tard, un territoire incomparable sur lequel le Centre des monuments nationaux invite le public à venir découvrir les vestiges de cette civilisation brillante.La visite dure environ 1 heure. Nous vous invitons à commander vos billets en ligne. A 15h tous les dimanches.

+33 2 97 52 29 81

