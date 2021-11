Dijon Dijon Côte-d'Or, Dijon Visites gratuites du réservoir Darcy Dijon Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dijon

Visites gratuites du réservoir Darcy Dijon, 27 novembre 2021

2021-11-27 – 2021-11-27 Réservoir Darcy – Jardin Darcy Place Darcy

Dijon Côte-d’Or Ouvert au public chaque année lors de sa phase de vidange et sa maintenance, le réservoir d’eau du jardin Darcy est un lieu insolite à visiter ! Petit rappel historique :

Vieux de 175 ans, ce lieu emblématique dijonnais est toujours en toujours activité, la ville a réutilisé ce réservoir afin d’y récupérer l’eau de ruissellement et permettre l’arrosage des parties enherbées des voies du tramway de Dijon. Ce réservoir doit son nom à l’ingénieur Henry Darcy, qui avait commencé les plans du réservoir en 1838. Il avait réfléchi à la façon d’amener l’eau à la ville de Dijon, par la construction d’une conduite de 12km, depuis la source du Rosoir dans le Val Suzon jusqu’à Dijon.

En 1840, le réservoir était alimenté à une cadence de 7000 litres d’eau à la minute. Cela a permis à la ville de Dijon d’être la mieux desservie en eau potable, après Rome. En 1847, l’eau potable alimentait tous les étages des immeubles de Dijon. Visites gratuites, sur inscription au 03 80 42 11 59. +33 3 80 42 11 59 Ouvert au public chaque année lors de sa phase de vidange et sa maintenance, le réservoir d’eau du jardin Darcy est un lieu insolite à visiter ! Petit rappel historique :

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Dijon Autres Lieu Dijon Adresse Réservoir Darcy - Jardin Darcy Place Darcy Ville Dijon lieuville Réservoir Darcy - Jardin Darcy Place Darcy Dijon