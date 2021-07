Visites gratuites du Domaine du Château d’Auvers Château d’Auvers, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Auvers-sur-Oise.

Le Château d’Auvers-sur-Oise fut construit au XVIIe siècle, vers 1635, par Zanobi Lioni, un riche financier italien de l’entourage de Marie de Médicis. Encerclé par un terrain boisé, l’édifice possédait alors un toit en terrasse à la mode italienne, d’harmonieux jardins aménagés en terrasses successives, des bassins et fontaines, deux orangeries au nord et au sud ainsi qu’un belvédère surplombant le village et la vallée de l’Oise. À quelque distance au nord de la porte d’entrée, on peut encore voir le nymphée érigé à cette époque, une grotte artificielle en forme de dôme toute tapissée de coquillages. En 1662, le château fut vendu à Jean de Léry (ou Leyrit), conseiller, maître d’hôtel du roi, président-trésorier de France et général des finances. Il transforma le castel italien en château à la française. Venez découvrir l’histoire de ce château et son évolution à travers les siècles. **Horaires :** Samedi à 11h et 16h, dimanche à 14h30 **Durée :** 1h **Lieu :** Visites en extérieur **Tarif :** Gratuit sur inscription Jauge et conditions : en fonction de l’évolution des recommandations sanitaires / Visites en extérieur Uniquement sur réservation au T. 01 34 48 48 45 ou [info@chateau-auvers.fr](mailto:info@chateau-auvers.fr)

Château d’Auvers Rue de Léry 95430 Auvers-sur-Oise Auvers-sur-Oise Val-d’Oise



