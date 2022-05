Visites gourmandes à Saint Jean de Losne

Visites gourmandes à Saint Jean de Losne, 12 juillet 2022, . Visites gourmandes à Saint Jean de Losne

2022-07-12 – 2022-07-12 Située au confluent de la Saône, du canal de Bourgogne et du canal Rhin-Rhône, la ville de Saint-Jean-de-Losne était autrefois un grand centre de batellerie. Au cours de la visite de la ville, vous pourrez découvrir les témoignages de son histoire tumultueuse à travers les quais, le monument de la Délibération, l’Église Saint Jean-Baptiste et l’hôtel de ville, installé dans un ancien hôtel particulier du XVIIIe siècle. Prolongez votre découverte de manière savoureuse par une dégustation au “Comptoir des Négociants”, épicerie fine et salon de thé-bar qui mêle convivialité et produits de qualité. contact@saone-tourisme.fr +33 3 80 37 15 70 https://www.saone-tourisme.fr/boutique/ Située au confluent de la Saône, du canal de Bourgogne et du canal Rhin-Rhône, la ville de Saint-Jean-de-Losne était autrefois un grand centre de batellerie. Au cours de la visite de la ville, vous pourrez découvrir les témoignages de son histoire tumultueuse à travers les quais, le monument de la Délibération, l’Église Saint Jean-Baptiste et l’hôtel de ville, installé dans un ancien hôtel particulier du XVIIIe siècle. Prolongez votre découverte de manière savoureuse par une dégustation au “Comptoir des Négociants”, épicerie fine et salon de thé-bar qui mêle convivialité et produits de qualité. dernière mise à jour : 2022-02-25 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville