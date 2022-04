Visites gourmandes à l’Étang rouge à Seurre Seurre, 14 juillet 2022, Seurre.

Visites gourmandes à l’Étang rouge à Seurre Route de Franche-Comté Etang rouge Seurre

2022-07-14 – 2022-07-14 Route de Franche-Comté Etang rouge

Seurre Côte-d’Or

Découvrez l’histoire du site de l’Etang rouge. Ses maisons et bâtiments de fermes datés du XVIIe au XIXe siècle, démontés et reconstruits dans les années 1990, offrent un précieux témoignage des techniques de construction du Val de Saône. Apprenez-en davantage sur la vie quotidienne de nos ancêtres et les savoir-faire traditionnels de notre région à travers les reconstitutions d’une maison d’habitation, d’un café de village, d’une école…

Prolongez votre découverte de manière savoureuse au cours d’une dégustation de produits de qualité fournis par l’épicerie fine seurroise le « Faubourg des Saveurs ».

Découvrez l’histoire du site de l’Etang rouge. Ses maisons et bâtiments de fermes datés du XVIIe au XIXe siècle, démontés et reconstruits dans les années 1990, offrent un précieux témoignage des techniques de construction du Val de Saône. Apprenez-en davantage sur la vie quotidienne de nos ancêtres et les savoir-faire traditionnels de notre région à travers les reconstitutions d’une maison d’habitation, d’un café de village, d’une école…

Prolongez votre découverte de manière savoureuse au cours d’une dégustation de produits de qualité fournis par l’épicerie fine seurroise le « Faubourg des Saveurs ».

Route de Franche-Comté Etang rouge Seurre

dernière mise à jour : 2022-02-25 par