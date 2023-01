Visites Fruitière des Rebelles Foncine-le-Haut Foncine-le-Haut Foncine-le-Haut Catégories d’Évènement: Foncine-le-Haut

Jura

Visites Fruitière des Rebelles Foncine-le-Haut, 7 février 2023, Foncine-le-Haut Foncine-le-Haut. Visites Fruitière des Rebelles Foncine-le-Haut Jura

2023-02-07 – 2023-02-07 Foncine-le-Haut

Jura Foncine-le-Haut Visites guidées de la Fruitière des Rebelles tous les mardis et jeudis des vacances à 9h.

Sur réservation uniquement.

Tarif : 3€/pers +33 3 84 51 92 46 Foncine-le-Haut

dernière mise à jour : 2023-01-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Foncine-le-Haut, Jura Autres Lieu Foncine-le-Haut Adresse Foncine-le-Haut Jura Ville Foncine-le-Haut Foncine-le-Haut lieuville Foncine-le-Haut Departement Jura

Foncine-le-Haut Foncine-le-Haut Foncine-le-Haut Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/foncine-le-haut-foncine-le-haut/

Visites Fruitière des Rebelles Foncine-le-Haut 2023-02-07 was last modified: by Visites Fruitière des Rebelles Foncine-le-Haut Foncine-le-Haut 7 février 2023 Foncine-le-Haut Foncine-le-Haut Jura Jura

Foncine-le-Haut Foncine-le-Haut Jura