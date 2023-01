Visites Fruitière de la Baroche Arsure-Arsurette Arsure-Arsurette Arsure-Arsurette Catégories d’Évènement: Arsure-Arsurette

Jura

Visites Fruitière de la Baroche Arsure-Arsurette, 7 février 2023, Arsure-Arsurette

2023-02-07

Jura Arsure-Arsurette EUR Visite guidée de la Fruitière de la Baroche, les mardis, jeudis et vendredis après-midi à 16h30, pendant les vacances scolaires de février.

Sur réservation uniquement.

Visites gratuites. +33 3 84 51 14 14 Arsure-Arsurette

