Au [musée de l’imprimerie & de la communication graphique](https://www.imprimerie.lyon.fr/fr), le temps de la Nuit des musée, profitez entre 19h et 23h de quatre focus à horaires réguliers sur des objets de nos collections, sélectionnés comme autant de coups de cœur par notre guide conférencière Véronique Giry. Il y sera question de Gutenberg, de « bête à cornes », d’Encyclopédie, de « machines célibataires » pas si célibataires que cela !

entrée libre sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:00:00

