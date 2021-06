Loudun Musée Charbonneau-Lassay Loudun, Vienne Visites focus à la découverte des chimères du Musée Musée Charbonneau-Lassay Loudun Catégories d’évènement: Loudun

Vienne

Visites focus à la découverte des chimères du Musée Musée Charbonneau-Lassay, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Loudun. Visites focus à la découverte des chimères du Musée

le samedi 3 juillet à Musée Charbonneau-Lassay

Rendez-vous au Musée pour une soirée placée sous le signe de l’imaginaire ! En lien avec l’exposition « Chimères & Curiosités avec Camille Renversade », l’évènement sera rythmé par des visites focus sur des oeuvres choisies… **_Les chimères de Louis Charbonneau-Lassay_** À 19h30 et 20h _**Sur les traces des chimères au Musée**_ À 20h45 et 21h30

Nombre de place limité à 15 personnes par visite ! Pensez à vous inscrire.

En lien avec l’expo « Chimères & Curiosités », des visites focus sur des oeuvres choisies… Musée Charbonneau-Lassay 24 rue du Martray, 86200 Loudun, Vienne, Nouvelle-Aquitaine, France Loudun Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T19:30:00 2021-07-03T20:00:00;2021-07-03T20:00:00 2021-07-03T20:30:00;2021-07-03T20:45:00 2021-07-03T21:15:00;2021-07-03T21:30:00 2021-07-03T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loudun, Vienne Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée Charbonneau-Lassay Adresse 24 rue du Martray, 86200 Loudun, Vienne, Nouvelle-Aquitaine, France Ville Loudun lieuville Musée Charbonneau-Lassay Loudun