Visites Flashs, 5 juillet 2022, .

Visites Flashs

2022-07-05 – 2022-07-13

La forteresse propose une formule de visite “flash” pour (re)découvrir le château sous un autre œil.

Le principe : tirez une thématique au sort et en 20 minutes découvrez le château, son histoire, ses légendes, sa faune et sa flore, et même ses secrets les plus insolites !

Ces visites se déroulent tous les mardis et jeudis à 11h et à 15h (sauf le jeudi 14 juillet).

La réservation est conseillée en avance et peut également se faire directement sur le site selon les places disponibles. La visite se déroulera en petits groupes permettant ainsi au public de vivre un moment de découverte privilégié.

Pas de réservation, il suffit de se présenter à l’accueil du château.

(Re)découvrez le château sous un autre œil avec nos visites flashs estivales ! En 20 minutes, plongez dans l’histoire du château, ses légendes, sa faune et sa flore, et même ses secrets insolites…

La forteresse propose une formule de visite “flash” pour (re)découvrir le château sous un autre œil.

Le principe : tirez une thématique au sort et en 20 minutes découvrez le château, son histoire, ses légendes, sa faune et sa flore, et même ses secrets les plus insolites !

Ces visites se déroulent tous les mardis et jeudis à 11h et à 15h (sauf le jeudi 14 juillet).

La réservation est conseillée en avance et peut également se faire directement sur le site selon les places disponibles. La visite se déroulera en petits groupes permettant ainsi au public de vivre un moment de découverte privilégié.

Pas de réservation, il suffit de se présenter à l’accueil du château.

dernière mise à jour : 2022-04-24 par