Visites flashs Musée Jean-Claude-Boulard – Carré Plantagenet,Archéologie et Histoire Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

Visites flashs Musée Jean-Claude-Boulard – Carré Plantagenet,Archéologie et Histoire, 14 mai 2022, Le Mans. Visites flashs

Musée Jean-Claude-Boulard – Carré Plantagenet, Archéologie et Histoire, le samedi 14 mai à 19:00

Toutes les 30 minutes, les médiatrices vous guident dans les salles du musée pour découvrir les collections archéologiques lors de courtes conférences.

Sans inscription

Collections archéologiques Musée Jean-Claude-Boulard – Carré Plantagenet,Archéologie et Histoire 2, rue Claude Blondeau, 72000 Le Mans Le Mans Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Musée Jean-Claude-Boulard - Carré Plantagenet,Archéologie et Histoire Adresse 2, rue Claude Blondeau, 72000 Le Mans Ville Le Mans lieuville Musée Jean-Claude-Boulard - Carré Plantagenet,Archéologie et Histoire Le Mans Departement Sarthe

Musée Jean-Claude-Boulard - Carré Plantagenet,Archéologie et Histoire Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/

Visites flashs Musée Jean-Claude-Boulard – Carré Plantagenet,Archéologie et Histoire 2022-05-14 was last modified: by Visites flashs Musée Jean-Claude-Boulard – Carré Plantagenet,Archéologie et Histoire Musée Jean-Claude-Boulard - Carré Plantagenet,Archéologie et Histoire 14 mai 2022 Archéologie et Histoire Le Mans le mans Musée Jean-Claude-Boulard - Carré Plantagenet

Le Mans Sarthe