Nuit des musées Visites flashs Musée des Amériques-Auch Samedi 14 mai, 19h00 Entrée libre

Plusieurs visites d’une vingtaine de minutes sur des points précis des collections du 1er étage (Egypte et précolombien) avec guidé conférencière.

Venez à la découverte des pièces particulières de notre collection égyptienne et précolombienne le temps de vingt minutes avec une guide conférencière du Pays d’art et d’histoire d’Auch.

_Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

Le musée des Amériques — Auch présente la seconde collection d’art pré-colombien de France après le Musée du Quai Branly.

Ses autres collections remarquables vous feront parcourir l’antiquité, les beaux-arts, la sculpture et les arts de Gascogne.

Parking du quai Lissagaray à proximité (300m)

https://ameriques-auch.fr

Parking at nearby Lissagaray quay (300m) Free entry Saturday 14 May, 19:00

The Museum of the Americas — Auch presents the second pre-Columbian art collection in France after the Musée du Quai Branly. Its other remarkable collections will take you through antiquity, fine arts, sculpture and the arts of Gascony.

Venga a descubrir las piezas particulares de nuestra colección egipcia y precolombina el tiempo de veinte minutos con una guía conferenciante del País de arte e historia de Auch.

Este evento es propuesto por un establecimiento que se beneficia de la denominación “Museo de Francia”.

Entrada libre Sábado 14 mayo, 19:00

9 rue Gilbert Brégail 32000 Auch 32000 Auch Occitanie