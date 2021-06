Lichtenberg Lichtenberg Bas-Rhin, Lichtenberg Visites Flashs Lichtenberg Lichtenberg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Lichtenberg

Visites Flashs Lichtenberg, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Lichtenberg. Visites Flashs 2021-07-01 – 2021-08-31

Lichtenberg Bas-Rhin Lichtenberg EUR (Re)découvrez le château sous un autre œil avec nos visites flashs estivales ! En 20 minutes, plongez dans l’histoire du château, ses légendes, sa faune et sa flore, et même ses secrets insolites… (Re)découvrez le château sous un autre œil avec nos visites flashs estivales ! En 20 minutes, plongez dans l’histoire du château, ses légendes, sa faune et sa flore, et même ses secrets insolites… +33 3 88 89 98 72 (Re)découvrez le château sous un autre œil avec nos visites flashs estivales ! En 20 minutes, plongez dans l’histoire du château, ses légendes, sa faune et sa flore, et même ses secrets insolites… dernière mise à jour : 2021-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Lichtenberg Étiquettes évènement : Autres Lieu Lichtenberg Adresse Ville Lichtenberg lieuville 48.92118#7.48655